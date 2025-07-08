Місцеві мешканці мають бути готові до обмеження руху в Києві, тому розповідаємо, яких саме ділянок доріг це стосується.

Обмеження руху в Києві діють з 7 липня через початок масштабних дорожніх робіт, повідомляє Politeka.

Обмеження руху в Києві зачеплять одну з головних транспортних артерій міста. Через оновлення покриття на Солом’янській площі водіям доведеться озброїтись терпінням і завчасно планувати свій маршрут. Ремонт триватиме до кінця серпня.

Обмеження руху в Києві зачіпають ділянку дороги між проспектом Повітряних Сил та вулицею Солом’янською. У КК "Київавтодор" офіційно підтвердили, що на об'єкті вже працюють ремонтні бригади. Повного перекриття там не буде, однак часткове - збережеться на весь літній період.

У години пік ситуація з трафіком може стати напруженою, тому водіїв закликають заздалегідь шукати об'їзні шляхи. Ремонт на Солом’янській площі передбачає оновлення дорожнього покриття. За словами комунальників, ці роботи давно були потрібніі. Варто врахувати, що це не ямковий ремонт, а оновлення зі зміною шару асфальту.

Для громадського транспорту поки не анонсували змін у розкладах. Утім у "Київавтодорі" не виключають, що деякі маршрути можуть бути змінені. Пішохідна зона лишається відкритою, але в деяких місцях тротуари можуть бути частково звужені. Пасажирам радять уважно стежити за оновленнями, щоб не втрапити в незручну ситуацію.

Окрім цього, на Подолі з 5 до 12 липня дорожники працюють на Нижньоюрківській, Нижній Вал і Верхній Вал. Там також є локальні перекриття, хоч і не такі масштабні.

Нагадаємо, що наразі Солом’янська площа виконує важливу роль у транспортній системі міста. Через неї проходять потоки з центру, Чоколівки, Караваєвих Дач та району аеропорту Жуляни. Тому навіть часткові перекриття можуть відчутно вплинути на загальний трафік.

Якщо вам потрібно потрапити на правий берег або до центральних районів столиці, краще об’їхати через Лобановського, Чоколівку чи обрати інші маршрути.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни