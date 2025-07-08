Местные жители должны быть готовы к ограничению движения в Киеве, поэтому рассказываем, каких участков дорог это касается.

Ограничения движения в Киеве действуют с 7 июля из-за начала масштабных дорожных работ, сообщает Politeka.

Ограничения движения в Киеве коснутся одной из главных транспортных артерий города. Из-за обновления покрытия на Соломенской площади водителям придется вооружиться терпением и заранее планировать свой маршрут. Ремонт продлится до конца августа.

Ограничения движения в Киеве затрагивают участок дороги между проспектом Воздушных Сил и Соломенской улицей. В УК "Киевавтодор" официально подтвердили, что на объекте уже работают ремонтные бригады. Полного перекрытия там не будет, однако частичное - сохранится на весь летний период.

В часы пик ситуация с трафиком может стать напряженной, поэтому водителей призывают заранее искать объездные пути. Ремонт на Соломенской площади предполагает обновление дорожного покрытия. По словам коммунальщиков, эти работы давно были нужны. Следует учесть, что это не ямочный ремонт, а обновление с изменением слоя асфальта.

Для общественного транспорта пока не анонсировали изменения в расписаниях. Впрочем, в "Киевавтодоре" не исключают, что некоторые маршруты могут быть изменены. Пешеходная зона остается открытой, но в некоторых местах тротуары могут быть частично сужены. Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Кроме этого, на Подоле с 5 по 12 июля дорожники работают на Нижнеюрковской, Нижний Вал и Верхний Вал. Там также есть локальные перекрытия, хотя и не столь масштабные.

Напомним, что в настоящее время Соломенская площадь играет важную роль в транспортной системе города. Через нее проходят потоки из центра, Чоколовки, Караваевых Дач и района аэропорта Жуляны. Поэтому даже частные перекрытия могут ощутимо повлиять на общий трафик.

Если вам нужно попасть на правый берег или в центральные районы столицы, лучше объехать через Лобановского, Чоколовку или выбрать другие маршруты.

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