Графік відключення газу у Вінницькій області є важливим кроком до впевненого функціонування енергосистем в осінньо-зимовий період.

Графік відключення газу у Вінницькій області офіційно оприлюднили представники місцевої газорозподільної компанії, повідомляє Politeka.

Тимчасові обмеження у кількох селах регіону триватимуть у зв’язку з технічним обслуговуванням систем. Проведення запланованих робіт необхідне для належного функціонування інфраструктури в майбутньому.

Згідно з оприлюдненою інформацією, графік відключення газу у Вінницькій області передбачає призупинення постачання ресурсу в таких населених пунктах: Кулішів (Погребищенська громада) — 11 липня з 9:00 до 16:00; Дружелюбівка (Калинівська громада) — 11 липня з 8:00 до 16:00; Печера та Даньківка (Шпиківська громада) — орієнтовно з 9:00 того ж дня. У зазначений період фахівці здійснюватимуть діагностику, перевірку обладнання та профілактику.

Газорозподільне підприємство просить жителів бути уважними: перекрити крани на приладах, надати доступ до технічних вузлів, залишатися вдома на момент включення. Це дозволить уникнути ризиків, пов’язаних із витоками або несправністю систем. Відновлення газопостачання буде відбуватися поетапно, відповідно до встановленого алгоритму, лише за присутності мешканців.

Попри певні незручності, подібні заходи є частиною загальнонаціональної стратегії підтримки стабільної енергетичної інфраструктури. Вони допомагають виявити потенційні проблеми заздалегідь, знизити ймовірність аварій та подовжити ресурс експлуатації систем.

Газовики закликають населення не ігнорувати повідомлення та виконувати вказівки з безпеки. Плановий ремонт — крок до впевненого функціонування енергосистем в осінньо-зимовий період.

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