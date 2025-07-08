График отключения газа в Винницкой области является важным шагом к уверенному функционированию энергосистем в осенне-зимний период.

График отключения газа в Винницкой области официально обнародованы представителями местной газораспределительной компании, сообщает Politeka.

Временные ограничения в нескольких селах региона будут продолжаться в связи с техническим обслуживанием систем. Проведение планируемых работ необходимо для надлежащего функционирования инфраструктуры в будущем.

Согласно обнародованной информации, график отключения газа в Винницкой области предусматривает приостановку поставок ресурса в следующих населенных пунктах: Кулишев (Погребищенская община) - 11 июля с 9:00 до 16:00; Дружелюбовка (Калиновская община) - 11 июля с 8:00 до 16:00; Пещера и Даньковка (Шпиковская община) – ориентировочно с 9:00 того же дня. В указанный период специалисты будут осуществлять диагностику, проверку оборудования и профилактику.

Газораспределительное предприятие просит жителей быть внимательными: перекрыть краны на приборах, предоставить доступ к техническим узлам, оставаться дома на момент включения. Это позволит избежать рисков, связанных с утечками или неисправностью систем. Восстановление газоснабжения будет происходить поэтапно, согласно установленному алгоритму только при присутствии жильцов.

Несмотря на некоторые неудобства, подобные мероприятия являются частью общенациональной стратегии поддержки стабильной энергетической инфраструктуры. Они помогают выявить потенциальные проблемы заранее, снизить вероятность аварий и продлить ресурс эксплуатации систем.

Газовики призывают население не игнорировать сообщения и следовать указаниям по безопасности. Плановый ремонт – шаг к уверенному функционированию энергосистем в осенне-зимний период.

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