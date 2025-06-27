Внутрішньо переміщені особи та пенсіонери у Вінниці можуть безкоштовно отримувати не лише продукти харчування, а й інші важливі речі.

Різні організації та волонтери у Вінниці забезпечють ВПО та пенсіонерів безкоштовними продуктовими наборами, одягом, засобами гігієни та навіть житлом, пише Politeka.

Аби зручно відслідковувати варіанти безкоштовної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів і інших категорій населення, які опинилися в складній життєвій ситуації, можна використовувати, наприклад, сайт громадської організації "Українське місто", де зібрано актуальні оголошення.

Потрібно лише вказати регіон (у нашому випадку Вінниця) та переглянути всі варіанти допомоги як від державних організацій, так і від волонтерів.

Зокрема за безкоштовними продуктами ВПО можуть звертатися до Центру надання гуманітарної допомоги у Вінниці або за телефоном, або за адресою вул. Соборна, 68, повідомляє Politeka. Там, окрім харчів, можуть надати також одяг, взуття, медикаменти та засоби гігієни.

Ще один центр, який займається наданням гуманітарної допомоги для ВПО – це "Гармонія" за адресою Винниченка, 5.

Волонтерська організація "Фенікс" також допомагає внутрішньо переміщеним із їжею та медикаментами, можна дзвонити або писати на їхні телефонні номери.

Для самотніх пенсіонерів віком 70+ видачею продуктових наборів займається територіальний центр соціального обслуговування за адресою вул. Соборна, 50, спільно з релігійною місією "Карітас-Спес".

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