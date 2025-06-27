Внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут бесплатно получать не только продукты питания, но и другие важные вещи.

Различные организации и волонтеры в Виннице обеспечивают ВПЛ и пенсионеров бесплатными продуктовыми наборами, одеждой, средствами гигиены и даже жильем, пишет Politeka.

Чтобы удобно отслеживать варианты бесплатной помощи для внутренне перемещенных лиц, пенсионеров и других категорий населения, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, можно использовать, например, сайт общественной организации "Украинский город", где собраны актуальные объявления.

Нужно только указать регион (в нашем случае Винница) и просмотреть все варианты помощи как от государственных организаций, так и от волонтеров.

В частности, за бесплатными продуктами ВПЛ могут обращаться в Центр оказания гуманитарной помощи в Виннице либо по телефону, либо по адресу ул. Соборная, 68, сообщает Politeka. Там, кроме продовольствия, могут предоставить также одежду, обувь, медикаменты и средства гигиены.

Еще один центр, который занимается оказанием гуманитарной помощи для ВПЛ – это "Гармония" по адресу Винниченко, 5.

Волонтерская организация "Феникс" также помогает внутренне перемещенным с едой и медикаментами, можно звонить или писать на их телефонные номера.

Для одиноких пенсионеров 70+ выдачей продуктовых наборов занимается территориальный центр социального обслуживания по адресу ул. Соборная, 50, совместно с религиозной миссией "Каритас-Спес".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.