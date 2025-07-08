Через це графік відключення води у Тернополі охоплює багато адрес.

Графік відключення води у Тернополі офіційно оприлюднено комунальниками, повідомляє Politeka.

Мешканцям окремих мікрорайонів слід приготуватися до тимчасової відсутності гарячої води у зв’язку з плановими ремонтними роботами на двох важливих котельнях міста. Підготовка до нового опалювального періоду стартував вже 7 липня, і саме тоді розпочнеться зупинка обладнання.

Згідно з повідомленням підприємства "Тернопільміськтеплокомуненерго", котельня на вул. Глибокій, 18 припинить роботу на 24 дні — з 7 до 30 липня.

У цей час проводитимуть гідравлічні випробування систем теплопостачання. Значно довше — до 13 серпня — триватимуть аналогічні технічні заходи на об’єкті за адресою вул. Лесі Українки, 4. Через це графік відключення води у Тернополі охоплює багато адрес.

Зокрема, без гарячого водопостачання тимчасово залишаться жителі багатоквартирних будинків на вулицях: Лесі Українки, Довженка, Героїв Крут, Протасевича, Манастирського, Дорошенка, Данила Галицького, Бандери та Савури. Серед них — не лише житлові споруди, а й гуртожитки. Вказаний перелік охоплює як об’єкти з індивідуальними тепловими пунктами, так і будинки, підключені до центральних тепломереж.

Фахівці закликають тернополян заздалегідь підготуватися до змін, адже такі кроки є необхідною умовою надійної експлуатації систем у зимовий період. Заплановані роботи дозволять уникнути аварій, забезпечити стабільність подачі тепла та покращити якість обслуговування. Хоча влітку це створює певні незручності, користь від профілактики очевидна — комфорт та безпека в холодну пору року.

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