График отключения воды в Тернополе официально обнародован коммунальщиками, сообщает Politeka.

Жителям отдельных микрорайонов следует приготовиться к временному отсутствию горячей воды в связи с плановыми ремонтными работами в двух важных котельных города. Подготовка к новому отопительному периоду стартовал уже 7 июля, и тогда начнется остановка оборудования.

Согласно сообщению предприятия "Тернопольгортеплокоммунэнерго", котельная на ул. Глубокой, 18 прекратит работу на 24 дня - с 7 по 30 июля.

В настоящее время будут проводить гидравлические испытания систем теплоснабжения. Значительно дольше – до 13 августа – продлятся аналогичные технические мероприятия на объекте по адресу ул. Леси Украинки, 4. Поэтому график отключения воды в Тернополе охватывает много адресов.

В частности, без горячего водоснабжения временно останутся жители многоквартирных домов на улицах: Леси Украинки, Довженко, Героев Крут, Протасевича, Манастырского, Дорошенко, Даниила Галицкого, Бандеры и Савуры. Среди них не только жилые сооружения, но и общежития. Указанный перечень включает как объекты с индивидуальными тепловыми пунктами, так и дома, подключенные к центральным теплосетям.

Специалисты призывают жителей Тернополя заранее подготовиться к изменениям, ведь такие шаги являются необходимым условием надежной эксплуатации систем в зимний период. Планируемые работы позволят избежать аварий, обеспечить стабильность подачи тепла и улучшить качество обслуживания. Хотя летом это создает определенные неудобства, польза от профилактики очевидна — комфорт и безопасность в холодное время года.

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