Обмеження руху транспорту в Тернопільській області запроваджено задля збереження дорожнього покриття в умовах високих температур.

Через значне підвищення температури повітря понад +28°C на ʼ запровадили тимчасові обмеження руху транспорту в Тернопільській області для великовагових вантажівок, повідомляє Politeka.

Обмеження стосуються транспортних засобів масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Заборона на рух великовагового транспорту діятиме на дорогах загального користування державного значення, серед яких М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, Н-02 /М-06/-Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, а також ряд інших важливих маршрутів області.

Для інформування водіїв уздовж трас встановлено дорожні знаки та інформаційні щити. Окрім цього, по області функціонує 40 спеціально обладнаних майданчиків для тимчасової стоянки, де водії вантажівок можуть перечекати спекотний період.

Важливо, що обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні вантажі, швидкопсувну продукцію, живих тварин або виконує перевезення, пов’язані із ліквідацією чи запобіганням надзвичайних ситуацій.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області запроваджено задля збереження дорожнього покриття в умовах високих температур і для запобігання пошкодженням інфраструктури. Водіїв закликають дотримуватися вимог і звертати увагу на дорожні знаки.

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