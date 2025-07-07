Ограничение движения транспорта в Тернопольской области введено для сохранения дорожного покрытия в условиях высоких температур.

Из-за значительного повышения температуры воздуха свыше +28°C ввели временные ограничения движения транспорта в Тернопольской области для тяжеловесных грузовиков, сообщает Politeka.

Ограничения касаются транспортных средств массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн. Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры Тернопольщины на своей официальной странице Facebook.

Запрет на движение тяжеловесного транспорта будет действовать на дорогах общего пользования государственного значения, среди которых М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино, Н-02 /М-06/-Кременец – Белая Церковь Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь, а также ряд других важных маршрутов области.

Для информирования водителей вдоль трасс установлены дорожные знаки и информационные щиты. Кроме того, по области функционирует 40 специально оборудованных площадок для временной стоянки, где водители грузовиков могут переждать жаркий период.

Важно, что ограничения не распространяются на транспорт, который перевозит опасные грузы, скоропортящуюся продукцию, живых животных или выполняет перевозки, связанные с ликвидацией или предотвращением чрезвычайных ситуаций.

Ограничение движения транспорта в Тернопольской области введено для сохранения дорожного покрытия в условиях высоких температур и для предотвращения повреждений инфраструктуры. Водителей призывают соблюдать требования и обращать внимание на дорожные знаки.

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