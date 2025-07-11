Обмеження руху транспорту в Києві буде введуно з 9 травня, проте зміни діятимуть лише на окремих ділянках доріг у столиці, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті КМДА.

До 13 липня буде часткове обмеження руху транспорту в Києві на деяких з’їздах із Кільцевої дороги. Протягом п’яти днів дорожники комунального підприємства ШЕУ Святошинського району проводитимуть ремонтні роботи на двох важливих ділянках транспортної інфраструктури:

Перший з’їзд — з Кільцевої дороги на Берестейський проспект у напрямку виїзду до Житомира.

Другий з’їзд — з Берестейського проспекту на Кільцеву дорогу у напрямку Одеської площі.

Під час виконання робіт буде обмеження руху транспорту в Києві. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням цих тимчасових змін, аби уникнути заторів і затримок у дорозі.

У комунальній корпорації просять мешканців столиці та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Ремонтні роботи є необхідною умовою для підтримання безпеки дорожнього пересування та покращення якості дорожнього покриття в майбутньому. Водночас у «Київавтодорі» наголошують, що ремонт відбуватиметься поетапно, аби мінімізувати вплив на транспортний потік.

Крім цього, обмеження руху транспорту в Києві введно для великогабаритних вантажівок. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується машин фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

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