Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє справжнє літнє випробування для мешканців та гостей міста, повідомляє Politeka.

Згідно з синоптичними даними, з 9 по 11 липня очікується стабільна спека без жодної хмаринки на небі.

У середу, 9 липня, температура вдень підніметься до +36°C, а вночі залишиться на рівні +26°C. Повітря буде сухим, вологість становитиме лише 16–49%, вітер — легкий, до 4,8 м/с. Опади повністю відсутні.

Цікаво, що за 130 років найвищу температуру в цей день зафіксували у 2002 році — +37°C, а найнижчу — +9°C у 2017-му. Наші предки вважали: якщо вранці трава суха — до вечора буде дощ, однак цього разу прикмета навряд чи спрацює.

Четвер, 10 липня, також обіцяє спекотний день: стовпчик термометра знову підніметься до +36°C. Вологість коливатиметься в межах 17–33%, вітер не перевищуватиме 5 м/с. Сонце буде активним з самого ранку. Згідно з народними прикметами, якщо в цей день ясно, тепло протримається ще близько семи тижнів, пише Politeka.

У п’ятницю, 11 числа, спека досягне піку — +37°C вдень, +26°C уночі. Попри хмарність у другій половині доби, опадів не передбачається. Вітер посилиться до 10 м/с увечері. Тиск залишатиметься стабільним, а вологість — в межах 24–35%. Цього дня традиційно копали першу картоплю, а зозуля своїм мовчанням передбачала ранню зиму.

Зважаючи на такі передбачення, можна сказати, що прогноз погоди у Харкові підтверджує спекотний характер липня. Тому важливо піклуватися про себе: обирайте легкий одяг, пийте достатньо води та уникайте перебування на сонці в обідній час.

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