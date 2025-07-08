Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни обещает настоящее летнее испытание жителей и гостей города, сообщает Politeka.

Согласно синоптическим данным, с 9 по 11 июля ожидается стабильная жара без всякого облака на небе.

В среду 9 июля температура днем ​​поднимется до +36°C, а ночью останется на уровне +26°C. Воздух будет сухим, влажность составит всего 16–49%, ветер легкий, до 4,8 м/с. Осадки полностью отсутствуют.

Интересно, что за 130 лет самую высокую температуру в этот день зафиксировали в 2002 году - +37 ° C, а самую низкую - +9 ° C в 2017-м. Наши предки считали, что если утром трава сухая — к вечеру будет дождь, однако на этот раз примета вряд ли сработает.

Четверг, 10 июля, также обещает жаркий день: столбик термометра снова поднимется до +36°C. Влажность будет колебаться в пределах 17-33%, ветер не будет превышать 5 м/с. Солнце будет активным с самого утра. Согласно народным приметам, если в этот день ясно, тепло продержится еще около семи недель, пишет Politeka.

В пятницу, 11 числа, жара достигнет пика - +37°C днем, +26°C ночью. Несмотря на облачность во второй половине суток, осадков не ожидается. Ветер усилится до 10 м/с вечером. Давление будет оставаться стабильным, а влажность – в пределах 24–35%. В этот день традиционно копали первый картофель, а кукушка своим молчанием предсказывала раннюю зиму.

Учитывая такие предсказания, можно сказать, что прогноз погоды в Харькове подтверждает жаркий характер июля. Поэтому важно заботиться о себе: выбирайте легкую одежду, пейте достаточно воды и избегайте пребывания на солнце в обеденное время.

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