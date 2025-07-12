Новий графік руху транспорту в Запоріжжі діє на популярних маршрутах пересування трамваїв, тролейбусів та автобусів, повідомляє Politeka.net.
Про зміни розповіла прес-служба міської ради.
Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради повідомляє, що комунальний транспорт працюватиме за новим графіком руху транспорту в Запоріжжі. Зміни пов’язані з ремонтними роботами, які проводить КП «Водоканал» на проспекті Соборному поблизу будинку №228, у напрямку греблі ДніпроГЕС. Обмеження триватимуть до 10 липня.
Тролейбусні маршрути
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№9 — працює за звичайною схемою.
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Через обмеження інші тролейбуси тимчасово змінюють рейси:
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№3: «4-й Південний мікрорайон» – «Набережна», а також додаткові рейси з автономним ходом.
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№8: «Сімферопольське шосе» – «Набережна»; додатково: «Завод Запоріжкабель».
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№11 та №17: курсуватимуть за маршрутом «Сєдова» – «Набережна».
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Новий графік руху транспорту в Запоріжжі тролейбусів на острів Хортиця у будні:
Ранковий рейс (відправлення з «Сєдова» о 07:51):
- ТЦ «Україна» — 08:00
- Пр. Металургів — 08:12
- ДніпроГЕС — 08:23
- Музей Запорозького козацтва — 08:35
- Турбаза «Хортиця» — прибуття 08:38, відправлення 08:44
- Вул. Піщана — 08:59, далі за маршрутом
Вечірній рейс (відправлення з «Вул. Сєдова» о 16:07):
- ТЦ «Україна» — 16:16
- Пр. Металургів — 16:28
- ДніпроГЕС — 16:39
- Музей Запорозького козацтва — 16:51
- Турбаза «Хортиця» — прибуття 16:54, відправлення 17:03
- Далі зворотний маршрут до «Сєдова» через ДніпроГЕС
Автобусні маршрути
Роботу здійснюють:
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№7, №17, №18, №29, №34а, №38, №39, №56, №59, №72, №86, №94, №98
(усі — з кінцевою зупинкою «Вул. Гарнізонна»).
Також у зв’язку з закінченням КП «Водоканал» проведення ремонтних робіт на ділянці по пр. Соборному, 228 у бік греблі «Дніпрогесу» повідомляємо, що відновлено рух тролейбусних маршрутів №№ 3, 8, 11, 17 за затвердженою схемою.
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