Новый график движения транспорта в Запорожье действует на популярных маршрутах передвижения трамваев, троллейбусов и автобусов, сообщает Politeka.net.

Об изменениях рассказала пресс-служба городского совета.

Управление по транспортному обеспечению и связи Запорожского городского совета сообщает, что коммунальный транспорт будет работать по новому графику движения транспорта в Запорожье. Изменения связаны с ремонтными работами, проводимыми КП «Водоканал» на проспекте Соборном вблизи дома №228, в направлении плотины ДнепроГЭС. Ограничения продлятся до 10 июля.

Троллейбусные маршруты

  • №9 – работает по обычной схеме.

  • Из-за ограничений другие троллейбусы временно меняют рейсы:

    • №3 : «4-й Южный микрорайон» – «Набережная», а также дополнительные рейсы с автономным ходом.

    • №8 : «Симферопольское шоссе» – «Набережная»; дополнительно: «Завод Запорожкабель».

    • №11 и №17: будут курсировать по «Седова» – «Набережная».

Новый график движения транспорта в Запорожье троллейбусов на остров Хортица по будням:

Утренний рейс (отправление из Седова в 07:51):

  • ТЦ «Украина» - 08:00
  • Пр. Металлургов - 08:12
  • ДнепроГЭС - 08:23
  • Музей Запорожского казачества - 08:35
  • Турбаза «Хортица» — прибытие 08:38, отправление 08:44
  • Ул. Песчаная — 08:59

автобус, транспорт

Вечерний рейс (отправление из «Ул. Седова» в 16:07):

  • ТЦ «Украина» - 16:16
  • Пр. Металлургов - 16:28
  • ДнепроГЭС - 16:39
  • Музей Запорожского казачества - 16:51
  • Турбаза «Хортица» — прибытие 16:54, отправление 17:03
  • Далее обратный маршрут в «Седов» через ДнепроГЭС

Автобусные маршруты

Работу осуществляют:

  • №7, №17, №18, №29, №34а, №38, №39, №56, №59, №72, №86, №94, №98
    (все — с конечной остановкой «Ул. Гарнизонная»).

Также в связи с окончанием КП «Водоканал» проведение ремонтных работ на участке по ул. Соборному, 228 в сторону дамбы «Днепрогэса» сообщаем, что возобновлено движение троллейбусных рейсов № 3, 8, 11, 17 по утвержденной схеме.

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