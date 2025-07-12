Новый график движения транспорта в Запорожье связан с ремонтными работами, проводимыми КП «Водоканал» на проспекте Соборном вблизи дома №228.

Новый график движения транспорта в Запорожье действует на популярных маршрутах передвижения трамваев, троллейбусов и автобусов, сообщает Politeka.net.

Об изменениях рассказала пресс-служба городского совета.

Управление по транспортному обеспечению и связи Запорожского городского совета сообщает, что коммунальный транспорт будет работать по новому графику движения транспорта в Запорожье. Изменения связаны с ремонтными работами, проводимыми КП «Водоканал» на проспекте Соборном вблизи дома №228, в направлении плотины ДнепроГЭС. Ограничения продлятся до 10 июля.

Троллейбусные маршруты

№9 – работает по обычной схеме.

Из-за ограничений другие троллейбусы временно меняют рейсы: №3 : «4-й Южный микрорайон» – «Набережная», а также дополнительные рейсы с автономным ходом. №8 : «Симферопольское шоссе» – «Набережная»; дополнительно: «Завод Запорожкабель». №11 и №17: будут курсировать по «Седова» – «Набережная».



Новый график движения транспорта в Запорожье троллейбусов на остров Хортица по будням:

Утренний рейс (отправление из Седова в 07:51):

ТЦ «Украина» - 08:00

Пр. Металлургов - 08:12

ДнепроГЭС - 08:23

Музей Запорожского казачества - 08:35

Турбаза «Хортица» — прибытие 08:38, отправление 08:44

Ул. Песчаная — 08:59

Вечерний рейс (отправление из «Ул. Седова» в 16:07):

ТЦ «Украина» - 16:16

Пр. Металлургов - 16:28

ДнепроГЭС - 16:39

Музей Запорожского казачества - 16:51

Турбаза «Хортица» — прибытие 16:54, отправление 17:03

Далее обратный маршрут в «Седов» через ДнепроГЭС

Автобусные маршруты

Работу осуществляют:

№7, №17, №18, №29, №34а, №38, №39, №56, №59, №72, №86, №94, №98

(все — с конечной остановкой «Ул. Гарнизонная»).

Также в связи с окончанием КП «Водоканал» проведение ремонтных работ на участке по ул. Соборному, 228 в сторону дамбы «Днепрогэса» сообщаем, что возобновлено движение троллейбусных рейсов № 3, 8, 11, 17 по утвержденной схеме.

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