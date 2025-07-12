Новый график движения транспорта в Запорожье действует на популярных маршрутах передвижения трамваев, троллейбусов и автобусов, сообщает Politeka.net.
Об изменениях рассказала пресс-служба городского совета.
Управление по транспортному обеспечению и связи Запорожского городского совета сообщает, что коммунальный транспорт будет работать по новому графику движения транспорта в Запорожье. Изменения связаны с ремонтными работами, проводимыми КП «Водоканал» на проспекте Соборном вблизи дома №228, в направлении плотины ДнепроГЭС. Ограничения продлятся до 10 июля.
Троллейбусные маршруты
-
№9 – работает по обычной схеме.
-
Из-за ограничений другие троллейбусы временно меняют рейсы:
-
№3 : «4-й Южный микрорайон» – «Набережная», а также дополнительные рейсы с автономным ходом.
-
№8 : «Симферопольское шоссе» – «Набережная»; дополнительно: «Завод Запорожкабель».
-
№11 и №17: будут курсировать по «Седова» – «Набережная».
-
Новый график движения транспорта в Запорожье троллейбусов на остров Хортица по будням:
Утренний рейс (отправление из Седова в 07:51):
- ТЦ «Украина» - 08:00
- Пр. Металлургов - 08:12
- ДнепроГЭС - 08:23
- Музей Запорожского казачества - 08:35
- Турбаза «Хортица» — прибытие 08:38, отправление 08:44
- Ул. Песчаная — 08:59
Вечерний рейс (отправление из «Ул. Седова» в 16:07):
- ТЦ «Украина» - 16:16
- Пр. Металлургов - 16:28
- ДнепроГЭС - 16:39
- Музей Запорожского казачества - 16:51
- Турбаза «Хортица» — прибытие 16:54, отправление 17:03
- Далее обратный маршрут в «Седов» через ДнепроГЭС
Автобусные маршруты
Работу осуществляют:
-
№7, №17, №18, №29, №34а, №38, №39, №56, №59, №72, №86, №94, №98
(все — с конечной остановкой «Ул. Гарнизонная»).
Также в связи с окончанием КП «Водоканал» проведение ремонтных работ на участке по ул. Соборному, 228 в сторону дамбы «Днепрогэса» сообщаем, что возобновлено движение троллейбусных рейсов № 3, 8, 11, 17 по утвержденной схеме.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Запорожье: к чему придется привыкать жителям.
Також Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июля: названы случаи, когда помощь не будут оказывать.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: осталось несколько дней для получения помощи.