Новий графік поїздів у Львові є черговим кроком до розвитку зручної транспортної мережі, яка залишається доступною навіть під час повітряних тривог.

Новий графік поїздів у Львові запроваджується вже з 11 липня, повідомляє Politeka.

Укрзалізниця запускає новий регіональний маршрут №826/825 сполученням Львів — Тернопіль — Хмельницький, який курсуватиме щодня, окрім вівторка.

Для цього рейсу використовується модернізований ЕПЛ9Т №007, який після капітального ремонту отримав другий клас комфортності. Серед головних нововведень — доступність: пандуси, спеціальні місця для людей у кріслах колісних, інклюзивні вбиральні, а також кріплення для велосипедів.

У салонах встановлено автомати з напоями та снеками. Пасажирам пропонуються індивідуальні крісла з можливістю регулювання, столики, сучасне освітлення з нічним режимом, зарядні роз’єми USB, тримачі для телефонів, а також оновлена навігація: табло з маршрутом, індикатори стану вбиралень, розширені полиці для багажу та стелажі для валіз.

Це вже п’ятий повністю оновлений поїзд цього року та 42-й з початку повномасштабної війни. Усі роботи здійснені силами Укрзалізниці. Важливо зазначити, що з початку року приміськими потягами скористалися понад 14,5 мільйона пасажирів, з них 25% — пільговики. Саме через надійність, стабільність і точний розклад люди все частіше обирають залізницю.

Новий графік поїздів у Львові — це черговий крок до розвитку зручної транспортної мережі, яка залишається доступною навіть під час повітряних тривог.

До слова, у місті також запрацювала нова система оплати проїзду. Тут запровадили абонементи на всі види громадського транспорту. За перші два дні проїзні придбали близько 600 людей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Пенсія у Львові: чоловік тривалий час отримував переплату, суд відповів на позов ПФУ.

Також Politeka писала, Пенсія у Львові: невідома особа отримала 77 тисяч грн іншої жінки, справа дійшла до суду.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львові: про які зміни повідомили мешканців.