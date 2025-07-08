Новый график поездов во Львове является очередным шагом по развитию удобной транспортной сети, которая остается доступной даже во время воздушных тревог.

Новый график поездов во Львове вводится уже с 11 июля, сообщает Politeka.

Укрзализныця запускает новый региональный маршрут №826/825 сообщением Львов — Тернополь — Хмельницкий, который будет курсировать каждый день, кроме вторника.

Для этого рейса используется модернизированный ЭПЛ9Т №007, после капитального ремонта получивший второй класс комфортности. Среди главных новшеств — доступность: пандусы, специальные места для людей в колесных креслах, инклюзивные туалеты, а также крепления для велосипедов.

В салонах установлены автоматы с напитками и снеками. Пассажирам предлагаются индивидуальные кресла с возможностью регулировки, столики, современное освещение с ночным режимом, зарядные разъемы USB, держатели для телефонов, а также обновленная навигация: табло с маршрутом, индикаторы состояния уборных, расширенные полки для багажа и стеллажи для чемоданов.

Это уже пятый полностью обновленный поезд в этом году и 42-й с начала полномасштабной войны. Все работы произведены силами Укрзализныци. Важно отметить, что с начала года пригородными поездами воспользовались более 14,5 миллионов пассажиров, из них 25% — льготники. Именно из-за надежности, стабильности и точного расписания люди все чаще выбирают железную дорогу.

Новый график поездов во Львове — очередной шаг к развитию удобной транспортной сети, которая остается доступной даже во время воздушных тревог.

Кстати, в городе также заработала новая система оплаты проезда. Здесь ввели абонементы на все виды общественного транспорта. За первые два дня проездные приобрели около 600 человек.

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