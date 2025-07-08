Робота для пенсіонерів в Україні стала інструментом підтримки самостійності, гідності та суспільної користі літніх людей.

Робота для пенсіонерів в Україні поступово перестає бути винятком, адже дедалі більше компаній у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Миколаєві відкривають вакансії для літніх людей, повідомляє Politeka.

У Харкові, зокрема, зростає попит на фахівців поважного віку. Їдальня «Джульєтта і котлета» в Ізюмі запрошує кухарів, пропонуючи щоденну оплату до тисячі гривень і проживання. Головні вимоги — охайність, відповідальність, бажання працювати. Професійні навички можна здобути безпосередньо на місці.

Магазин «Гурман» шукає продавця зі стажем у селі Руська Лозова, забезпечуючи зручний графік та місце праці поблизу траси. Перукарі можуть приєднатися до мережі «Експрес Стрижка», де цінують досвід, забезпечують комфорт і стабільність.

У Дніпрі мережева компанія Varus пропонує вакансії без обмежень за віком. Касири, вантажники та продавці рибного відділу можуть розраховувати на підтримку, навчання й офіційне оформлення. Зокрема, фізично активні особи можуть працювати на складах, де зарплата починається від 18 тисяч гривень.

Запорізькі підприємства також шукають персонал. Магазин «Пан Маркет» запрошує касирів, компанія «От і До» — пічників, а «Sigma Запоріжжя» — підсобників. Вимоги здебільшого стосуються охайності, пунктуальності й готовності виконувати прості технічні завдання.

У Миколаєві є пропозиції для столярів, швачок, охоронців. Фабрики «Аванта-Меблі» та Wim відкриті до співпраці з кандидатами будь-якого віку. Стабільний дохід, зручні години роботи та повага до досвіду — основні переваги цих вакансій.

Робота для пенсіонерів в Україні стала інструментом підтримки самостійності, гідності та суспільної користі літніх людей.

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