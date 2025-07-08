Работа для пенсионеров в Украине стала инструментом поддержки самостоятельности, достоинства и общественной пользы пожилых людей.

Работа для пенсионеров в Украине постепенно перестает быть исключением, ведь все больше компаний в Харькове, Днепре, Запорожье и Николаеве открывают вакансии для пожилых людей, сообщает Politeka.

В Харькове, в частности, растет спрос на специалистов преклонных лет. Столовая «Джульетта и котлета» в Изюме приглашает поваров , предлагая ежедневную оплату до тысячи гривен и проживания. Главные требования – аккуратность, ответственность, желание работать. Профессиональные навыки можно получить непосредственно на месте.

Магазин «Гурман» ищет продавца со стажем в селе Русская Лозовая, обеспечивая удобный график и место работы вблизи трассы. Парикмахеры могут подключиться к сети «Экспресс Стрижка», где ценят опыт, обеспечивают комфорт и стабильность.

В Днепре сетевая компания Varus предлагает вакансии без ограничений по возрасту. Кассиры , грузчики и продавцы рыбного отдела могут рассчитывать на поддержку, обучение и официальное оформление. В частности физически физические лица могут работать на складах, гдезарплата начинается от 18 тысяч гривен.

Запорожские предприятия тоже ищут персонал. Магазин «Пан Маркет» приглашает кассиров , компания «От и К» – печников , а «Sigma Запорожье» – подсобников . Требования в основном касаются опрятности, пунктуальности и готовности выполнять простые технические задачи.

В Николаеве есть предложения для столяров , швей , охранников . Фабрики «Аванта-Мебель» и Wim открыты для сотрудничества с кандидатами всех возрастов. Стабильный доход, удобные часы работы и уважение к опыту – основные преимущества этих вакансий.

Работа для пенсионеров в Украине стала инструментом поддержки самостоятельности, достоинства и общественной пользы пожилых людей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Запорожье: к чему придется привыкать жителям.

Також Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июля: названы случаи, когда помощь не будут оказывать.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: осталось несколько дней для получения помощи.