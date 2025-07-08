Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів продовжують надаватися для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах та мешкає в Одеській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області можна отримати у волонтерському центрі "Гостинна хата", повідомляє Politeka.

В Одесі стартувала чергова ініціатива, що дозволяє соціально вразливим мешканцям взяти безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів. Волонтерський центр продовжує допомагати людям, які вимушено покинули свої домівки та знайхли прихисток в Одеській області.

Підтримка здійснюється за участі Департаменту праці та соціальної політики міської ради. У "Гостинній хаті" надають допомогу тим, хто з 24 лютого 2022 року офіційно отримав статус внутрішньо переміщеної особи в нашому облцентрі.

Але просто зареєструватися замало. Щоб отримати продовольчий набір, потрібно належати до однієї з категорій вразливості. Йдеться про родини, в яких є люди віком від 70 років, особи з інвалідністю першої або другої групи, багатодітні сім’ї або ті, в яких виховується дитина з інвалідністю.

Підтримка доступна також для родин з дітьми під опікою, для матерів або батьків, які виховують дітей самостійно, а також для вагітних жінок і сімей з малюками до трьох років. Отримати продуктовий набір можна раз на два місяці. Видача відбувається у будні дні з дев’ятої ранку до третьої дня на вулиці Водопровідній, 13.

Людей приймають за попередньо виданими талонами, які роздають зранку. Важливо, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області дають змогу закрити базові потреби, особливо коли фінансові ресурси обмежені, а витрати зростають.

Крім цього, в Одесі запрацював новий хаб для переселенців. Тут не просто видають речі чи консультації, тут створюють простір для взаємодії, підтримки і спільного вирішення щоденних проблем.

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