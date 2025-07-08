Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров продолжают предоставляться для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и проживает в Одесской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области можно получить в волонтерском центре "Гостиная хата", сообщает Politeka.

В Одессе стартовала очередная инициатива, позволяющая социально уязвимым жителям взять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров. Волонтерский центр продолжает помогать людям, вынужденно покинувшим свои дома и найденным убежищам в Одесской области.

Поддержка осуществляется с участием Департамента труда и социальной политики городского совета. В "Гостиной хате" оказывают помощь тем, кто с 24 февраля 2022 официально получил статус внутренне перемещенного лица в нашем облцентре.

Но просто зарегистрироваться маловато. Чтобы получить продовольственный набор, нужно относиться к одной из категорий уязвимости. Речь идет о семьях, в которых есть люди в возрасте от 70 лет, лица с инвалидностью первой или второй группы, многодетные семьи или те, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

Поддержка доступна также для семей с детьми на попечении, для матерей или родителей, воспитывающих детей самостоятельно, а также для беременных женщин и семей с малышами до трех лет. Получить продуктовый набор можно раз в два месяца. Выдача происходит в будние дни с девяти утра до третьего дня на улице Водопроводной, 13.

Людей принимают по предварительно выданным талонам, которые раздают утром. Важно, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области позволяют закрыть базовые потребности, особенно когда финансовые ресурсы ограничены, а расходы растут.

Кроме того, в Одессе заработал новый хаб для переселенцев. Здесь не просто выдают вещи или консультации, здесь создают простор для взаимодействия, поддержки и совместного решения ежедневных проблем.

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