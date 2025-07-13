Очікується підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, проте воно зачепить не всі послуги, якими користуються українці, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

Компанія ДТЕК подала на розгляд міської влади проєкт нового тарифу на опалення, яка виробляється Придніпровською теплоелектростанцією. Згідно з розрахунками компанії, вартість однієї гігакалорії тепла зросте з нинішніх 841,36 грн до 1 362,37 грн. Це означає, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі збільшиться на тепло аж на 521 гривню, або приблизно у 1,6 раза.

Запропоноване зростання планується ввести в дію з 1 жовтня 2025 року і до 30 вересня 2026 року, тобто на весь наступний опалювальний сезон.

Варто зазначити, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на ряд послуг, запроваджений в умовах війни для зменшення фінансового навантаження на громадян.

Однак, згідно з чинним законодавством, це не звільняє теплопостачальні підприємства від обов'язку формувати нові економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію. А органи місцевого самоврядування — від зобов'язання затверджувати такі ціни на плановий період, навіть якщо наразі вони не застосовуються до категорії «населення».

Таким чином, підготовка підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі — це плановий крок, необхідний для фінансової та технічної стабільності підприємства у майбутньому, а також частина ширшої державної політики переходу до ринкового формування цін після завершення воєнного стану.

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