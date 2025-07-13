Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре затронет важную услугу, которой пользуются местные жители.

Ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, однако оно коснется не всех услуг, которыми пользуются украинцы, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Компания ДТЭК подала на рассмотрение городских властей проект новой стоимости отопления, производимого Приднепровской теплоэлектростанцией. Согласно расчетам компании, стоимость одной гигакалории тепла вырастет с нынешних 841,36 грн. до 1 362,37 грн. Это означает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре увеличится на тепло на 521 гривну, или примерно в 1,6 раза.

Предложенный рост планируется ввести в действие с 1 октября 2025 года и до 30 сентября 2026 года, то есть на весь последующий отопительный сезон.

Следует отметить, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на ряд услуг, введенный в условиях войны для уменьшения финансовой нагрузки на граждан.

Однако согласно действующему законодательству это не освобождает теплоснабжающие предприятия от обязанности формировать новые экономически обоснованная стоимость на тепловую энергию. А органы местного самоуправления — от обязательства утверждать такие цены на плановый период, даже если они не применяются к категории «населения».

Таким образом, подготовка повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре – это плановый шаг, необходимый для финансовой и технической стабильности предприятия в будущем, а также часть более широкой государственной политики перехода к рыночному формированию цен после завершения военного положения.

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