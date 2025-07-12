Робота для пенсіонерів в Одесі є не лише джерелом прибутку, а й шансом залишатися активним, затребуваним і соціально залученим.

Робота для пенсіонерів в Одесі сьогодні доступна у кількох галузях, де досвід, уважність і відповідальність цінуються не менше, ніж фізична витривалість, повідомляє Politeka.

Компанії відкриті до співпраці з людьми різного віку, надаючи можливість реалізувати себе в кадровій, водійській та технічній сферах.

У штат роздрібної мережі Конфіскат запрошують кадровика з навичками роботи в 1С. Серед обов’язків — ведення документації, оформлення відпусток, табелювання та взаємодія з особовими справами співробітників. Вимоги — досвід понад рік, знання трудового законодавства, акуратність. Робочий день — з 09:00 до 18:00, офіс розташований на вул. Дальницькій.

Логістична компанія FoodServis шукає водія на корпоративне авто. Робота полягає у доставці товарів харчового профілю по місту та області. База — на вул. Максима Чайки. Обов’язки — вчасне транспортування продукції, знання маршруту, підтримка контакту з логістами. Вітається досвід у доставці. Оплата — щотижнева. Зарплата 28 000 – 35 000 грн.

СТО Hottabych запрошує робітника, здатного виконувати ремонтні завдання різної складності. Обов’язки включають діагностику, заміну витратних матеріалів, спілкування з клієнтами, ведення обліку. Необхідні технічні знання, витривалість, бажання розвиватися. Робочий графік — з понеділка по суботу.

Кожна з представлених вакансій пропонує офіційне працевлаштування, повний робочий день та командну атмосферу. Важливо, що робота для пенсіонерів в Одесі — це не лише джерело прибутку, а й шанс залишатися активним, затребуваним і соціально залученим.

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