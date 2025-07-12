Работа для пенсионеров в Одессе не только источником прибыли, но и шансом оставаться активным, востребованным и социально привлеченным.

Работа для пенсионеров в Одессе сегодня доступна в нескольких отраслях, где опыт, внимательность и ответственность ценятся не меньше физической выносливости, сообщает Politeka.

Компании открыты к сотрудничеству с людьми всех возрастов, предоставляя возможность реализовать себя в кадровой, водительской и технической сферах.

В штат розничной сети Конфискат приглашают кадровика с навыками работы в 1С. Среди обязанностей – ведение документации, оформление отпусков, табелирование и взаимодействие с личными делами сотрудников. Требования – опыт свыше года, знание трудового законодательства, аккуратность. Рабочий день – с 09:00 до 18:00, офис расположен на ул. Дальницкий.

Логистическая компания FoodServis ищет водителя на корпоративное авто . Работа заключается в доставке продуктов питания по городу и области. База – на ул. Максим Чайка. Обязанности - своевременная транспортировка продукции, знание маршрута, поддержка контакта с логистами. Приветствуется опыт в доставке. Оплата – еженедельная. Зарплата 28 000 – 35 000 грн.

СТО Hottabych приглашает рабочего , способного выполнять ремонтные задания разной сложности. Обязанности включают в себя диагностику, замену расходных материалов, общение с клиентами, ведение учета. Необходимы технические знания, выносливость, желание развиваться. Рабочий график – с понедельника по субботу.

Каждая из представленных вакансий предлагает официальное трудоустройство, полный рабочий день и атмосферу команды. Важно, что работа для пенсионеров в Одессе — это не только источник прибыли, но шанс оставаться активным, востребованным и социально привлеченным.

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