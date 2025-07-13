Робота для пенсіонерів у Миколаєві є не лише підтримкою бюджету, а й шансом залишатися активним учасником суспільного життя.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві стала більш доступною, адже підприємства різних напрямків відкривають двері для кандидатів будь-якого віку, зокрема й людей із обмеженими фізичними можливостями чи без спеціальної освіти, повідомляє Politeka.

Вакансії пропонують стабільні умови, гнучкий графік, можливість освоїти нову справу та отримувати стабільний дохід.

Компанія Аванта-Меблі, що спеціалізується на виготовленні корпусних меблів, запрошує столяра або помічника столяра. У спектр завдань входять: порізка деревини, фрезерування фасок, ручне шліфування, складання конструкцій, робота з ЛДСП, МДФ та іншими матеріалами. Графік — з 9:00 до 18:00, офіс — неподалік центру міста. Зарплата 10 000 – 25 000 грн.

Поряд на тій же вулиці працює швейна фабрика Wim, яка шукає швачку. Поопераційне пошиття чоловічого та жіночого верхнього одягу виконується на сучасному обладнанні. Колектив цінує точність, старанність та бажання вдосконалюватися. Робочий день — з 8:00 до 17:00, п’ятиденка, офіційне оформлення гарантоване.

Для охочих підтримувати порядок у місті є можливість працювати охоронником у Кронус-ФГ. Підприємство набирає як чоловіків, так і жінок. Основні обов’язки: патрулювання, контроль доступу до об'єкта, збереження матеріальних цінностей, дотримання спокою на території. Є як нічні, так і добові зміни.

Важливо — компанія відкрито приймає співробітників пенсійного віку, адже робота для пенсіонерів у Миколаєві — це не лише підтримка бюджету, а й шанс залишатися активним учасником суспільного життя.

До слова, на Миколаївщині можуть підвищити ціни на комунальні послуги.

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