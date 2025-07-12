Місцевим варто бути готовими до змін, адже нова система оплати за проїзд в Ужгороді вже запрацювала і вносить певні корективи у повсякденне пересування містом.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді офіційно стартувала з першого липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді передбачає, що відтепер всі пасажири незалежно від віку та пільгового статусу зобов’язані або купувати квиток, або підтверджувати право на безкоштовне пересування за допомогою спеціальних валідаторів, які встановлені біля дверей автобусів.

Ці пристрої розпізнають банківські та транспортні картки, а також QR-квитки. Після успішного зчитування лунає звуковий сигнал і на екрані з’являється підтвердження. Цей спосіб справді спрощує процес розрахунку і пришвидшує посадку пасажирів.

Однак під час тестування помітили, що не всі відразу освоїли користування валідаторами, через що виникають затримки і черги в години пік. Важливо знати кілька нюансів, які передбачає нова система оплати проїзду в Ужгороді.

Наприклад, пільгову картку не можна прикладати декілька разів поспіль, бо пристрій просто не сприйме це. Також він не приймає недійсні картки. Якщо ж потрібно купити квитки для кількох людей одразу, на екрані спочатку треба вказати їхню кількість, а вже потім проводити розрахунок.

У разі, коли пасажир не провалідовує документ, що дає право на пільги, він ризикує отримати штраф. Тому до цього варто ставитись уважно і відповідально.

Наразі триває перехідний період, який діятиме до кінця 2025 року. Поки що в окремих випадках дозволяють розраховуватись готівкою, але вже з 2026 року такі розрахунки скасують повністю. Відтоді користуватися дозволять лише електронними способами.

За словами Петра Бобика, начальника відділу транспорту міської ради, валідаторами наразі обладнані всі 40 комунальних автобусів марки «Електрон» і 27 автобусів приватних перевізників. Ще один пристрій готується до встановлення.

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