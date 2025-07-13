У Миколаєві впровадили нову систему оплати за проїзд, яка робить щоденні поїздки зручнішими для місцевих мешканців.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві вже працює і поступово витісняє застарілі паперові квитки, пропонуючи замість них зручний цифровий формат, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві офіційно запрацювала ще навесні і вже встигла продемонструвати свою ефективність. За словами представників міської влади, лише у квітні 2025 року через спеціальний застосунок із єдиним QR-кодом користувачі здійснили понад двісті тисяч розрахунків.

Важливо, що нова система оплати за проїзд у Миколаєві не тільки пришвидшує сам процес розрахунку, а й дозволяє зекономити. Тепер пересування трамваями та тролейбусами коштує 8 гривень, і до того ж, протягом 90 хвилин можна пересідати з одного виду електротранспорту на інший без жодної доплати.

Це приємне оновлення, адже раніше квиток за 10 гривень таких опцій не надавав. На перший погляд різниця невелика, але якщо поїздки регулярні, то в масштабах місяця економія доволі відчутна.

Особливо це важливо для тих, хто щодня користується електротранспортом, наприклад, щоб дістатися на роботу, навчання чи в особистих справах. Не треба стояти в черзі за квитком, шукати дрібні купюри чи чекати на решту. Все максимально просто — достатньо відсканувати QR-код та підтвердити платіж.

Якщо виникають питання щодо нововведень або потрібна консультація щодо пересування громадським транспортом, інформацію можна знайти на сайті комунального підприємства "Миколаївелектротранс". Там доступна актуальна інформація про маршрути, терміни дії карток і вартість різних варіантів проїзних.

Отже, такі нововведення роблять пересування містом зручнішем для пасажирів. Окрім цього, це дозволяє й економити.

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