В Николаеве внедрили новую систему оплаты за проезд, которая делает ежедневные поездки более удобными для местных жителей.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве уже работает и постепенно вытесняет устаревшие бумажные билеты, предлагая вместо них удобный цифровой формат, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве официально заработала весной и уже успела продемонстрировать свою эффективность. По словам представителей городских властей, только в апреле 2025 года через специальное приложение с единым QR-кодом пользователи осуществили более двухсот тысяч расчетов.

Важно, что новая система оплаты за проезд в Николаеве не только ускоряет процесс расчета, но и позволяет сэкономить. Теперь передвижение по трамваям и троллейбусам стоит 8 гривен, и к тому же, в течение 90 минут можно пересаживаться с одного вида электротранспорта на другой без доплаты.

Это приятное обновление, ведь раньше билет за 10 гривен таких опций не предоставлял. На первый взгляд, разница небольшая, но если поездки регулярные, то в масштабах месяца экономия довольно ощутима.

Особенно это важно для тех, кто ежедневно пользуется электротранспортом, например, чтобы добраться до работы, обучения или в личных делах. Не нужно стоять в очереди за билетом, искать мелкие купюры или ждать остальных.

Если возникают вопросы по нововведениям или нужна консультация по передвижению общественным транспортом, информацию можно найти на сайте коммунального предприятия "Николаевэлектротранс". Там доступна актуальная информация о маршрутах, сроках действия карт и стоимости различных вариантов проездных.

Следовательно, такие нововведения делают передвижение по городу более удобным для пассажиров. Кроме того, это позволяет и экономить.

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