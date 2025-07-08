Робота для пенсіонерів у Києві пропонує широкий вибір, тому кожному знайдеться можливість заробити.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі перестає бути рідкістю, повідомляє Politeka.

Одна з найбільших торговельних мереж країни, Varus, активно пропонує вакансії для кандидатів без вікових обмежень. У Дніпрі на кількох локаціях відкрито набір на посади касира, вантажника та продавця рибного відділу. Усі пропозиції доступні не тільки для молоді, але й для людей старшого покоління, студентів і навіть осіб з інвалідністю.

На позиції касирів шукають відповідальних, уважних працівників, здатних швидко адаптуватися до ритму магазину. Обов'язки передбачають спілкування з покупцями, облік готівки через касовий апарат, видачу товарів та підтримання порядку. Досвід роботи — не обов’язковий, новачків навчають безкоштовно.

Для вантажників головними критеріями є фізична витривалість, пунктуальність і готовність працювати у змінному графіку. Обов’язки — розвантаження, комплектація та переміщення товарів, дотримання чистоти на складі. Заробітна плата — від 18 000 грн, умови обговорюються на співбесіді.

Продавці рибного відділу відповідають за викладку асортименту, перевірку термінів придатності, консультування клієнтів і участь у маркетингових активностях. Працівникам обіцяють комфорт, повагу та підтримку колективу.

Усі вакансії передбачають офіційне працевлаштування, можливість кар'єрного росту, внутрішнє навчання, а також гнучкий графік, що важливо для пенсіонерів та тих, хто хоче поєднувати роботу з іншими справами.

Варто зазначити, що робота для пенсіонерів у Дніпрі — це вже не виняток, а норма. Багато компаній почали переглядати свою кадрову політику, розуміючи, що досвід, відповідальність та бажання працювати — важливіші за вік.

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