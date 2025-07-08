Работа для пенсионеров в Днепре перестала быть редкостью, сообщает Politeka.
Одна из крупнейших торговых сетей страны, Varus, активно предлагает вакансии для кандидатов без возрастных ограничений. В Днепре на нескольких локациях открыт набор на должности кассира , грузчика и продавца рыбного отдела . Все предложения доступны не только молодежи, но и людям старшего поколения, студентам и даже лицам с инвалидностью.
На позиции кассиров ищут ответственных, внимательных работников, способных быстро адаптироваться к ритму магазина. Обязаности предполагают общение с покупателями, учет наличных средств через кассовый аппарат, выдачу товаров и поддержание порядка. Опыт работы – не обязателен, новичков обучают бесплатно.
Для грузчиков главными критериями являются физическая выносливость, пунктуальность и готовность работать в сменном графике. Обязанности – разгрузка, комплектация и перемещение товаров, соблюдение чистоты на складе. Заработная плата – от 18 000 грн, условия обсуждаются на собеседовании.
Продавцы рыбного отдела отвечают за выкладку ассортимента, проверку сроков годности, консультирование клиентов и участие в маркетинговых активностях. Работникам обещают комфорт, уважение и поддержку коллектива.
Все вакансии предусматривают официальное трудоустройство, возможность карьерного роста, внутреннее обучение, а также гибкий график, что важно для пенсионеров и желающих совмещать работу с другими делами.
Следует отметить, что работа для пенсионеров в Днепре — это уже не исключение, а норма. Многие компании начали пересматривать свою кадровую политику, понимая, что опыт, ответственность и желание работать важнее возраста.
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