Місцеві мешканці мають звикати до нової системи оплати за проїзд у Дніпропетровській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області вже працює, і вона помітно полегшує життя пасажирам, Politeka.

Тепер про готівку можна забути. Розрахунок за квиток став швидким, зрозумілим і без зайвих рухів. Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області дозволяє мешканцям розраховуватись за поїздки через мобільний застосунок єДніпро.

Він підтримує картки будь-якого українського банку. Розробники обіцяють, що такий формат зробить транспорт не лише зручнішим, а й технологічно сучаснішим. Користувачам не потрібно більше носити дрібні гроші чи стояти в черзі до водія. Все можна зробити на ходу, прямо в салоні тролейбуса чи трамвая.

Заступник директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков нагадав, що ідея безготівкових розрахунків у місті з’явилась ще у 2017 році. Тоді все починалося з експериментів із QR-кодами. Нині цей інструмент набрав обертів і став значно зручнішим.

Квиток можна купити без зайвих рухів, просто відсканувавши QR-код через додаток. З п’ятого квітня комунальний транспорт офіційно перейшов на оновлену модель. QR-коди залишилися, але тепер немає жодних обмежень щодо банків.

Купити квиток можна з будь-якої картки. Щоб скористатися послугою, достатньо завантажити застосунок із Google Play або App Store, пройти просту реєстрацію чи просто увійти за номером телефону. Далі пасажир обирає розділ Транспорт або використовує спеціальний віджет, і сканує код у салоні.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області надає кілька варіантів для зручного розрахунку. Можна скористатися Google Pay, Apple Pay. Додатково в застосунку доступні проїзні на один, сім чи тридцять днів.

Для тих, хто не надто впевнено почувається в нових технологіях, передбачена гаряча лінія. Там пояснять усе до дрібниць, допоможуть зареєструватися і дадуть відповіді на найпоширеніші питання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни