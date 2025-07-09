У Запоріжжі почалися великі зміни в сфері транспорту, адже в місті вводять нову систему оплати за проїзд.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі вже поступово охоплює все більше категорій пасажирів і невдовзі стане основним способом розрахунку, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі розпочала своє тестування приблизно чотири місяці тому. Тоді в місті запровадили муніципальну картку під назвою Січ. Спершу її почали видавати лише певним категоріям містян.

Першими до нововведення долучились студенти та пільговики. За інформацією міської ради, така ініціатива дозволила одночасно спростити розрахунок і навести лад в обліку пасажирів.

Станом на сьогодні вже видано понад три сотні студентських карток і майже сотню пільгових. Користування цим інструментом дозволяє легко розраховуватись без готівки. Більше не потрібно шукати дрібні монети, чекати здачу або нервувати через відсутність купюри потрібного номіналу.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі буде розвиватися і далі. Місто готується запровадити загальну картку під назвою Січ Загальна. Вона буде доступна всім охочим. За її допомогою можна буде не тільки купувати квитки на разові поїздки, а й купувати проїзні на місяць.

Це полегшить життя тим, хто щодня користується транспортом. Щоб зробити картку доступною для кожного, комунальне підприємство "Запоріжелектротранс" готується встановити стаціонарні термінали. Через них жителі міста зможуть швидко і без складнощів отримати необхідний квиток.

Ще один плюс у тому, що у додатку EasyPay вже доступна опція поповнення, а незабаром у сервісі з’явиться можливість створення віртуальної картки. Вона матиме такий самий функціонал, як і фізична.

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