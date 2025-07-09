В Запорожье начались большие изменения в сфере транспорта, ведь в городе вводится новая система оплаты за проезд.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье уже постепенно охватывает больше категорий пассажиров и вскоре станет основным способом расчета, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье начала свое тестирование около четырех месяцев назад. Тогда в городе ввели муниципальную карточку под названием Сечь. Сначала ее начали издавать только определенным категориям горожан.

Первыми к нововведению присоединились студенты и льготники. По информации городского совета, такая инициатива позволила одновременно упростить расчет и навести порядок в учете пассажиров.

По состоянию на сегодняшний день уже выдано свыше трехсот студенческих карт и почти сотню льготных. Использование этого инструмента позволяет легко рассчитываться без наличных денег. Больше не нужно искать мелкие монеты, ждать сдачу или нервничать из-за отсутствия купюры нужного номинала.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье будет развиваться и дальше. Город готовится ввести общую карточку под названием Сечь Общая. Она будет доступна всем желающим. С ее помощью можно будет не только покупать билеты на разовые поездки, но и покупать проездные в месяц.

Это облегчит жизнь тем, кто каждый день пользуется транспортом. Чтобы сделать карту доступной для каждого, коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" готовится установить стационарные терминалы. Из-за них жители города смогут быстро и без труда получить необходимый билет.

Еще один плюс в том, что в приложении EasyPay уже доступна опция пополнения, а вскоре в сервисе появится возможность создания виртуальной карты. Она будет иметь такой же функционал, как и физическая.

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