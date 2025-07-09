Ціни на транспорт знову зросли, і мешканцям області доведеться звикати до подорожчання проїзду на Закарпатті.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтверджене міською владою, і зміни вже набрали чинності, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося автобусного маршруту №32, який курсує між Мукачевим і селом Нове Давидково. Тепер квиток коштує 23 гривні замість попередніх 18. Нові ціни набрали чинності ще наприкінці травня. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради, після розгляду тарифної політики в транспортній сфері.

В Управлінні міського господарства кажуть, що подорожчання проїзду на Закарпатті проведено згідно з чинними нормативами. Перевізник ТДВ Мукачівське АТП 12106 ще раніше подав офіційне звернення із проханням переглянути тарифи.

Комісія, що займалась розрахунками, дійшла висновку, що без корекції розцінок перевізник не зможе далі стабільно працювати. Підвищення обґрунтували зростанням витрат, і це була єдина альтернатива, аби зберегти маршрут.

Вартість пального зросла, ціни на технічне обслуговування пішли вгору, зарплати водіїв також потребують достатньо багато грошей. За таких умов перевізники не можуть тримати старі розцінки, адже тоді доведеться або скорочувати рейси, або взагалі згортати діяльність.

А це вже загрожує пасажирам перебоями з транспортом і складнощами з пересуванням між населеними пунктами. Такі зміни для багатьох не стали шоком. Люди розуміють, що загальна економічна ситуація в країні впливає на все, зокрема і на транспорт.

Особливо б'є це нововведення по тих, хто щодня їздить на роботу або до школи. Для них навіть кілька гривень на кожній поїздці — це суттєва сума в масштабах місяця.

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