Цены на транспорт снова выросли, и жителям области придется привыкать к подорожанию проезда в Закарпатье.

Подорожание проезда на Закарпатье официально подтверждено городскими властями, и изменения уже вступили в силу, сообщает Politeka.

Подорожание проезда на Закарпатье затронуло автобусный маршрут №32, который курсирует между Мукачево и селом Новое Давыдково. Теперь билет стоит 23 гривны вместо предыдущих 18. Новые цены вступили в силу еще в конце мая. Соответствующее решение принял исполком горсовета после рассмотрения тарифной политики в транспортной сфере.

В Управлении городского хозяйства говорят, что подорожание проезда в Закарпатье проведено согласно действующим нормативам. Перевозчик ОДО Мукачевское АТП 12106 еще раньше подал официальное обращение с просьбой пересмотреть тарифы.

Комиссия, которая занималась расчетами, пришла к выводу, что без коррекции расценок перевозчик не сможет дальше стабильно работать. Повышение обосновали ростом затрат, и это была единственная альтернатива, чтобы сохранить маршрут.

Стоимость горючего возросла, цены на техническое обслуживание пошли вверх, зарплаты водителей также нуждаются в достаточном количестве денег. В таких условиях перевозчики не могут держать старые расценки, ведь тогда придется либо сокращать рейсы, либо вообще сворачивать деятельность.

А это уже чревато пассажирами перебоями с транспортом и сложностями с передвижением между населенными пунктами. Такие перемены для многих не стали шоком. Люди понимают, что общая экономическая ситуация в стране влияет на все, в том числе и на транспорт.

Особенно бьет это нововведение по тем, кто ежедневно ездит на работу или в школу. Для них даже несколько гривен на каждой поездке – это существенная сумма в масштабах месяца.

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