Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі у вигляді обідів отримують всі охочі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються у вигляді щоденних обідів соціальним рестораном PEREMOGA, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційній сторінці установи.

У місті щодня працює соціальний ресторан, який забезпечує смачною, поживною та безкоштовною їжею до 500 осіб на день.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі у вигляді обідів отримують всі охочі. Наразі серед відвідувачів переважають люди старшого віку — пенсіонери, які особливо потребують підтримки. Вони часто залишаються сам на сам зі своїми труднощами: втрата роботи, хронічні проблеми зі здоров’ям, низький рівень доходів, самотність, неможливість знайти нове місце в суспільстві, психологічне виснаження через війну.

Відвідати заклад можуть також внутрішньо переміщені особи, які попередньо зареєструються в чат-боті установи у додатку Telegram. Для цього потрібно завантажити застосунок на свій смартфон, знайти чат-бот і пройти нескладну реєстрацію згідно з інструкцією. Після цього людина зможе щодня приходити до ресторану і отримувати безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі у вигляді поживних обідів.

Соціальний ресторан працює щоденно з 11:00 до 16:00 за адресою: вулиця Володимира Вернадського, 1–3. У цей період усі зареєстровані особи можуть отримати свою порцію свіжоприготовленої їжі.

Цей проєкт працює завдяки підтримці небайдужих людей. Кожен охочий може долучитися до ініціативи та допомогти іншим. Якщо ви хочете зробити добру справу, є можливість задонатити на безкоштовні обіди для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. Підтримати проєкт можна за спеціальним посиланням, натиснувши кнопку «пригостити».

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