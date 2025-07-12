Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре в виде обедов получают все желающие.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в виде ежедневных обедов социальным рестораном PEREMOGA, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на официальной странице учреждения.

В городе ежедневно работает социальный ресторан, обеспечивающий вкусной, питательной и бесплатной едой до 500 человек в день.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре в виде обедов получают все желающие. Сейчас среди посетителей преобладают люди постарше — пенсионеры, особенно нуждающиеся в поддержке. Они часто остаются один на один со своими трудностями: потеря работы, хронические проблемы со здоровьем, низкий уровень доходов, одиночество, невозможность найти новое место в обществе, психологическое истощение из-за войны.

Посетить заведение могут также внутренне перемещенные лица, которые предварительно зарегистрируются в чат-боте учреждения в приложении Telegram. Для этого нужно скачать приложение на свой смартфон, найти чат-бот и пройти несложную регистрацию согласно инструкции. После этого человек сможет каждый день приходить в ресторан и получать бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре в виде питательных обедов.

Социальный ресторан работает ежедневно с 11:00 до 16:00 по адресу: улица Владимира Вернадского, 1-3. В этот период все зарегистрированные лица могут получить свою порцию свежеприготовленной пищи.

Этот проект работает благодаря поддержке неравнодушных людей. Каждый желающий может приобщиться к инициативе и помочь другим. Если вы хотите сделать доброе дело, есть возможность задонатить на бесплатные обеды для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров. Поддержать проект можно по специальной ссылке, нажав кнопку «угостить».

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