Обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області спрямовані на захист інфраструктури та безпеку учасників дорожнього руху.

Через спекотну погоду запроваджено обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області для вантажних автомобілів, повідомляє Politeka.

Мета заходу — зберегти дорожнє покриття від пошкоджень, адже під впливом високої температури асфальт стає м’яким і під вагою важких машин може деформуватися, утворюючи колії та тріщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Заборона набирає чинності при температурі повітря вище +28 градусів. В цей період пересування заборонене транспортним засобам із масою понад 24 тонни та осьовим навантаженням більше 7 тонн. Водіям рекомендовано перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасового відстою.

Патрульні Національної поліції контролюють дотримання правил. Водії, які ігноруватимуть заборону, будуть штрафуватися. При цьому існують винятки: не підпадають під обмеження вантажівки, що перевозять небезпечні речовини, швидкопсувні продукти, живих тварин або рятувальне обладнання.

Директор департаменту житлово-комунального господарства ОВА Роман Пруденко пояснив, що це профілактичний захід для збереження якості шляхів у найгарячіші дні. Перевізникам, які не підпадають під виключення, слід планувати маршрути з урахуванням обмежень та переглянути розклад руху.

Отже, обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області спрямовані на захист інфраструктури та безпеку учасників дорожнього руху в період спеки. Зважаючи на ситуацію, водіїв закликають бути відповідальними, дотримуватись правил і враховувати погодні умови при плануванні поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: реєстрація триватиме лише один день, що ще варто знати.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: роздача триватиме лише два дні, куди потрібно звертатись.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: в яких випадках можуть забрати грошову допомогу.