Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися саме через обмежену доступність товару.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може поповнитися ще одним критичним пунктом, повідомляє Politeka.

Через вкрай несприятливі погодні умови, масову загибель бджіл і неврожай, пасічники очікують скорочення збору до третини від минулорічного рівня. Уже найближчими місяцями ціни можуть зрости щонайменше на 40–60%.

Як повідомляє засновник «Пасіка 21» Сергій Шаронін, нинішній сезон став справжнім викликом для бджільництва не лише в Україні, а й у світі. Весна 2025 року була надзвичайно складною: спершу бджоли ледь пережили зиму через коливання температур і слабку кормову базу, а згодом — пізні заморозки, зливи з градом і низькі температури остаточно знищили надії на перший медозбір.

Особливо постраждав регіон Центральної України, де цвіт акації був змитий дощами.

«Спочатку заморозки, потім холод, а коли нарешті потеплішало — зливи знищили все, що могло дати нектар», — розповідає Шаронін.

Друга хвиля медозбору з соняшнику також під загрозою, оскільки посуха охопила значну частину південної та центральної України.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися саме через обмежену доступність натурального товару. Зменшення обсягів виробництва загрожує не лише цінами — деякі види меду можуть просто зникнути з полиць. Особливо постраждає сегмент органічної продукції, яка і так мала вузьку нішу на ринку.

Аналітики прогнозують: ціни на натуральний мед у супермаркетах почнуть відчутно зростати ближче до осені. У той час як акацієвий мед майже недоступний, більш дешевий соняшниковий теж може стати рідкістю. Через ситуацію в Європі та США — масову загибель бджіл, зміну клімату та отруєння хімікатами — глобальний ринок перебуває у кризі.

В таких умовах очікується зростання імпорту меду з Азії, однак експерти сумніваються, що це зможе повноцінно компенсувати втрати та задовольнити внутрішній попит.

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