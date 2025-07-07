Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться именно из-за ограниченной доступности товара.

Дефицит продуктов Днепропетровской области может пополниться еще одним критическим пунктом, сообщает Politeka.

Из-за крайне неблагоприятных погодных условий, массовой гибели пчел и неурожая, пчеловоды ожидают сокращения сбора до трети прошлогоднего уровня. Уже в ближайшие месяцы цены могут вырасти как минимум на 40–60%.

Как сообщает основатель «Пасека 21» Сергей Шаронин, нынешний сезон стал настоящим вызовом для пчеловодства не только в Украине, но и в мире. Весна 2025 года была очень сложной: сначала пчелы едва пережили зиму из-за колебаний температур и слабой кормовой базы, а впоследствии — поздние заморозки, ливни с градом и низкие температуры окончательно уничтожили надежды на первый медосбор.

Особенно пострадал регион Центральной Украины, где цвет акации был смыт дождями.

«Сначала заморозки, потом холод, а когда наконец потеплело – ливни уничтожили все, что могло дать нектар» , – рассказывает Шаронин.

Вторая волна медосбора подсолнечника также под угрозой, поскольку засуха охватила значительную часть южной и центральной Украины.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться именно из-за ограниченной доступности натурального товара. Уменьшение объемов производства чревато не только ценами – некоторые виды меда могут просто исчезнуть с полок. Особенно пострадает сегмент органической продукции, и так имевшей узкую нишу на рынке.

Аналитики прогнозируют: цены на натуральный мед в супермаркетах начнут ощутимо расти поближе к осени. В то время как акациевый мед почти недоступен, более дешевый подсолнечный тоже может стать редкостью. Из-за ситуации в Европе и США — массовой гибели пчел, изменении климата и отравлении химикатами — глобальный рынок находится в кризисе.

В таких условиях ожидается рост импорта меда из Азии, однако эксперты сомневаются, что это сможет полноценно компенсировать потери и удовлетворить внутренний спрос.

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