Ограничение движения транспорта в Днепропетровской области направлено на защиту инфраструктуры и безопасность участников дорожного движения.

В жаркую погоду введено ограничение движения транспорта в Днепропетровской области для грузовых автомобилей, сообщает Politeka.

Цель мероприятия – сохранить дорожное покрытие от повреждений, ведь под воздействием высокой температуры асфальт становится мягким и под тяжестью тяжелых машин может деформироваться, образуя колеи и трещины. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Запрет вступает в силу при температуре воздуха выше +28 градусов. В этот период передвижение запрещено транспортным средствам с массой более 24 тонн и осевой нагрузкой более 7 тонн. Водителям рекомендовано переждать жару на специальных площадках для временного отстоя.

Патрульные Национальной полиции контролируют соблюдение правил. Водители, которые будут игнорировать запрет, будут штрафоваться. При этом существуют исключения: не подпадают под ограничение грузовика, перевозящего опасные вещества, скоропортящиеся продукты, живых животных или спасательное оборудование.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства ОВА Роман Пруденко пояснил, что это профилактическая мера для сохранения качества путей в самые жаркие дни. Перевозчикам, не подпадающим под исключение, следует планировать маршруты с учетом ограничений и пересмотреть расписание движения.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Днепропетровской области направлено на защиту инфраструктуры и безопасность участников дорожного движения в период жары. Учитывая ситуацию, водителей призывают быть ответственными, соблюдать правила и учитывать погодные условия при планировании поездок.

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