Графік відключення води у Харкові сформований відповідно до плану оновлення та обстеження тепломереж, аби запобігти аваріям у холодний період.

Графік відключення води у Харкові охоплює десятки адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Роботи проводяться комунальним підприємством "ХТМ" із метою забезпечення надійної роботи теплових мереж у новому опалювальному сезоні.

Зокрема, з 7 липня 2025 року по 21 липня включно гарячу воду відключено за наступними адресами:

майдан Конституції, 2/2; провулок Лопатинський, 2; майдан Героїв Небесної Сотні, 22 та 33; вул. Молочна, 30, 32, 34; вул. Греківська, 5; набережна Гімназійна, 4, 12, 14, 18, 22, 26; вул. Університетська, 35/2; пров. Короленка, 2/13; вул. Руставелі, 2, 16/18, 42/1, 49; а також низка адрес на пров. Аптекарському, Вірменському, вул. Георгія Тарасенка, проспекті Героїв Харкова, майдані Павлівському, вул. Кооперативній, проспекті Аерокосмічному.

Також без гарячої води залишилися мешканці вул. Воскресенської (буд. 27, 29, 31) та вул. Москалівської (буд. 5, 7, 7-В, 9). Крім того, тимчасові незручності очікують і на мешканців вул. Макіївської, Качанівської, Болградської, а також великого житлового масиву по проспекту Аерокосмічному — будинки з номерами 170, 174, 176 і 180, включаючи численні корпуси.

Окремий етап ремонтних робіт триватиме до 4 серпня 2025 року включно. У цей період гаряче водопостачання відсутнє у всіх будинках по пров. Грабовського, а також за адресами: вул. Римарська (буд. 25, 27), пров. Людмили Гурченко (буд. 3-Е), пров. Кравцова (буд. 4, 6), вул. Квітки-Основ’яненка (буд. 3), майд. Павлівський (буд. 5), вул. Клочківська (буд. 46).

Графік відключення води у Харкові сформований відповідно до плану оновлення та обстеження тепломереж, аби запобігти аваріям у холодний період. Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, заздалегідь підготуватися до періоду без гарячого водопостачання.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: скільки можна отримати від ООН, названо розмір виплат.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Харківській області: хто може втратити статус переселенця та грошову підтримку.