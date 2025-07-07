График отключения воды в Харькове сформирован в соответствии с планом обновления и обследования теплосетей, чтобы предотвратить аварии в холодный период.

График отключения воды в Харькове включает десятки адресов в разных районах города, сообщает Politeka.

Работы ведутся коммунальным предприятием "ХТМ" с целью обеспечения надежной работы тепловых сетей в новом отопительном сезоне.

В частности, с 7 июля 2025 года по 21 июля включительно горячая вода отключена по следующим адресам:

площадь Конституции, 2/2; переулок Лопатинский, 2; площадь Героев Небесной Сотни, 22 и 33; ул. Молочная, 30, 32, 34; ул. Грековская, 5; набережная Гимназическая, 4, 12, 14, 18, 22, 26; ул. Университетская, 35/2; пров. Короленко, 2/13; ул. Руставели, 2, 16/18, 42/1, 49; а также ряд адресов по пер. Аптекарском, Армянском, ул. Георгия Тарасенко, просп. Героев Харькова, площади Павловской, ул. Кооперативной, Аэрокосмическом проспекте.

Также без горячей воды остались жители ул. Воскресенской (д. 27, 29, 31) и ул. Москалевской (д. 5, 7, 7-В, 9). Кроме того, временные неудобства ожидают и жителей ул. Макеевской, Качановской, Болградской, а также большого жилого массива по Аэрокосмическому проспекту — дома с номерами 170, 174, 176 и 180, включая многочисленные корпуса.

Отдельный этап ремонтных работ продлится до 4 августа 2025 включительно. В этот период горячее водоснабжение отсутствует во всех домах по пер. Грабовского, а также по адресам: ул. Рымарская (д. 25, 27), пер. Людмилы Гурченко (д. 3-е), пер. Кравцова (д. 4, 6), ул. Цветы-Основьяненко (д. 3), майд. Павловский (д. 5), ул. Клочковская (д. 46).

График отключения воды в Харькове сформирован в соответствии с планом обновления и обследования теплосетей, чтобы предотвратить аварии в холодный период. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, заранее подготовиться к периоду без горячего водоснабжения.

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