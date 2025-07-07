Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося й яєць, хліба та круп, повідомляє Politeka.

З початку червня ціни на популярні торгові марки помітно зросли.

За даними порталу «Мінфін», яйця курячі «Ясенсвіт» (С1, 18 шт) станом на 7 липня 2025 року в середньому коштують 126,45 грн. Для порівняння, ще місяць тому середня вартість становила 123,93. Таким чином, зростання склало 2,52.

Найдешевше купити ці яйця можна в магазині «Ашан» — 123,90, а найдорожче — в Novus, де вартість становить 129 гривень. Схожа тенденція спостерігається і для упаковки на 30 штук — нині вона коштує 230,80, тоді як у червні середня ціна становила 223,85.

Отже, подорожчання за місяць склало майже 7 гривень. Таке коливання фіксувалося переважно в другій половині червня, що може бути пов’язане з логістичними витратами або сезонними змінами.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області підтверджується й актуальними цінами з мережі супермаркетів Dmart.

Наприклад, «Ясенсвіт Super Max» (10 шт) коштують 89,90 грн, «Це-Яйце Від Молодих Курочок» (С1) — 53,90, а «Zlata Kladka» (С1, 10 шт) — 56,90. Є також преміум-продукт — «Це-Яйце Від Молодих Курочок» (С0), який продається за 66,90. Навіть за умов зростання цін, покупці мають змогу обирати між різними ціновими категоріями — від бюджетного до дорожчого сегменту.

Подорожчання охопило й хліб. Пшеничний «Цар Хліб» нарізка (600 г) зріс у ціні з 43,98 до 44,72 грн (+0,74). У Megamarket його можна знайти за 42,90 грн, у Metro — дорожче, 46,53. Це поки незначне, але стабільне зростання, яке зберігається вже другий місяць поспіль.

Не обійшлося без змін і на ринку бакалії. Манна крупа «Хуторок» (800 г) нині коштує в середньому 32,91, тоді як у червні середній цінник становив 29,41. Зростання — 3,50 гривні. Найдешевша пропозиція — у Metro (28,83), тоді як Novus пропонує її за 36,99.

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