Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось и яиц, хлеба и круп, сообщает Politeka.

С начала июня цены на популярные торговые марки заметно выросли.

По данным портала «Минфин», яйца куриные «Ясенсвит» (С1, 18 шт) по состоянию на 7 июля 2025 г. в среднем стоят 126,45 грн. Для сравнения еще месяц назад средняя стоимость составляла 123,93. Таким образом, рост составил 2,52.

Дешевле всего купить эти яйца можно в магазине «Ашан» — 123,90, а дороже всего — в Novus, где стоимость составляет 129 гривен.

Следовательно, подорожание за месяц составило почти 7 гривен. Такое колебание фиксировалось преимущественно во второй половине июня, что может быть связано с логистическими издержками или сезонными изменениями.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области подтверждается и актуальными ценами сети супермаркетов Dmart.

Например, "Ясенсвет Super Max" (10 шт) стоят 89,90 грн, "Это-яйцо от молодых курочек" (С1) - 53,90, а "Zlata Kladka" (С1, 10 шт) - 56,90. Есть также премиум-продукт — «Это-яйцо от молодых курочек» (С0), который продается за 66,90. Даже в условиях роста цен, покупатели могут выбирать между разными ценовыми категориями — от бюджетного до более дорогого сегмента.

Подорожание охватило и хлеб. Пшеничный "Царь Хлеб" нарезка (600 г) вырос в цене с 43,98 до 44,72 грн (+0,74). В Megamarket его можно найти за 42,90 грн, в Metro – дороже, 46,53. Это пока незначительный, но стабильный рост, сохраняющийся уже второй месяц подряд.

Не обошлось без изменений и на рынке бакалеи. Манная крупа «Хуторок» (800 г) в настоящее время стоит в среднем 32,91, тогда как в июне средний ценник составил 29,41. Рост – 3,50 гривны. Самое дешевое предложение – у Metro (28,83), тогда как Novus предлагает его за 36,99.

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