Це подорожчання продуктів у Харківській області можна прослідкувати й на прикладі інших марок.

Подорожчання продуктів у Харківській області не оминула і каву, повідомляє Politeka.

Ціна на популярну Nescafe Gold стрімко зросла за останній місяць.

Згідно з даними порталу «Мінфін», вартість 210-грамової банки кави Nescafe Gold нині становить 549,70 грн. Минулого місяця середня вартість цього ж продукту в магазині «Ашан» була на рівні 478,08. Таким чином, за місяць товар подорожчав майже на 72 гривні. Особливо різкий стрибок зафіксовано в другій половині червня: ще 18 червня вона коштувала 434 гривні, а вже з 19 червня цінник зріс до 547,20, і з 28 червня — до 563,70, після чого трохи знизилася до поточних 549,70.

Це подорожчання продуктів у Харківській області можна прослідкувати й на прикладі інших марок кави в локальних магазинах мережі «Рост».

Наприклад, розчинна Jacobs Cronat Gold (200 г) продається за ціною 428,80 гривень, а в іншому варіанті — вже за 553,30 грн. Barista 200 г від LeCafe доступна за 287,90, а преміальна Carte Noire — аж за 748,00. Для поціновувачів класичних смаків це суттєвий удар по бюджету, зважаючи на регулярне споживання.

Окрім кави також зросли роцінки на молоко та вершки. Зокрема, середній цінник на молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) за місяць зросла з 54,67 до 59,37 грн — це +5,93. Найдешевше його можна придбати в «Ашані» — за 56,30, найдорожче — у Megamarket (64,50).

Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) також подорожчали — з 33,53 гривень до 35,40 (+4,49). У Novus їх продають за 33,79, а в Megamarket — за 38,40.

Зростання цін — наслідок загального здорожчання імпортних товарів, валютних коливань і підвищення вартості логістики. Експерти прогнозують, що ціни можуть зберегтися на такому рівні або навіть зростати, якщо ситуація на зовнішніх ринках залишатиметься нестабільною. Споживачам радять звертати увагу на знижки та акції в торгових мережах, щоб економити на улюблених напоях.

До слова, в Харківській області пенсіонери можуть отримати гуманітарну допомогу.

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