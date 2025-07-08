Это подорожание продуктов в Харьковской области можно проследить и на примере других марок.

Подорожание продуктов в Харьковской области и не обошло и кофе, сообщает Politeka.

Цена на популярную Nescafe Gold стремительно выросла за последний месяц.

Согласно данным портала «Минфин», стоимость 210-граммовой банки кофе Nescafe Gold в настоящее время составляет 549,70 грн. В прошлом месяце средняя стоимость этого же продукта в магазине Ашан была на уровне 478,08. Таким образом, за месяц товар подорожал почти на 72 гривны. Особенно резкий скачок зафиксирован во второй половине июня: еще 18 июня она стоила 434 гривны, а уже с 19 июня ценник вырос до 547,20 и с 28 июня — до 563,70, после чего немного снизилась до текущих 549,70.

Это подорожание продуктов в Харьковской области можно проследить и на примере других марок кофе в локальных магазинах сети «Рост».

Например, растворимый Jacobs Cronat Gold (200 г) продается по цене 428,80 гривен, а в другом варианте — уже за 553,30 грн. Barista 200 г от LeCafe доступен за 287,90, а премиальная Carte Noire – аж за 748,00. Для ценителей классических вкусов это существенный удар по бюджету, учитывая регулярное потребление.

Кроме кофе также выросли ротушки на молоко и сливки. В частности, средний ценник на молоко Яготинское 2,6% (900 мл) за месяц вырос с 54,67 до 59,37 грн - это +5,93. Дешевле всего его можно приобрести в «Ашане» — за 56,30, дороже всего — в Megamarket (64,50).

Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) также подорожали с 33,53 гривен до 35,40 (+4,49). В Novus их продают за 33,79, а в Megamarket – за 38,40.

Рост цен – следствие общего подорожания импортных товаров, валютных колебаний и повышения стоимости логистики. Эксперты прогнозируют, что цены могут сохраниться на таком уровне или даже расти, если ситуация на внешних рынках будет оставаться нестабильной. Потребителям советуют обращать внимание на скидки и акции в торговых сетях, чтобы сэкономить на любимых напитках.

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