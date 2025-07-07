Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові обіцяє мешканцям регіону справжню літню спеку щонайменше на три дні поспіль, повідомляє Politeka.

За інформацією sinoptik.ua не буде жодного натяку на дощі.

За даними синоптиків, з 8 по 10 липня погода у Харкові залишатиметься спекотною та сухою. У вівторок, 8 липня, температура вдень сягне +34°C. Уже зранку термометри показуватимуть понад +28°C, а з 12:00 до 18:00 спека триматиметься на рівні +33...+34°C.

Увесь день небо залишатиметься ясним, а ймовірність опадів — майже нульова. Вітер слабкий — до 3,6 м/с, вологість повітря поступово знижуватиметься до 27% у другій половині дня.

Середа, 9 липня, стане ще спекотнішою: максимальна температура підніметься до +36°C, а день пройде під безхмарним небом. Тиск триматиметься на рівні 744–745 мм рт. ст., вітер — до 4,8 м/с, вологість — лише 20% в обідні години. Згідно з народними прикметами, така спека може протриматися ще до сорока днів. Наші пращури також вірили, що якщо листя суниці покласти у кишеню — можна сміливо позичати гроші: відмови не буде.

У четвер, 10 липня, синоптики прогнозують найспекотніший день тижня: до +37°C вдень, із вечірнім зниженням до +32°C. Атмосферний тиск дещо знизиться — до 743 мм, але опадів не передбачається. За народним повір’ям, якщо цього дня немає дощу, гарна погода триматиметься ще сім тижнів.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє тривалу, стійку спеку без дощів. Метеорологи радять обмежити фізичну активність у денні години, слідкувати за водним балансом та уникати тривалого перебування на сонці, особливо з 12:00 до 16:00.

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