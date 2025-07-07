Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове обещает жителям региона настоящую летнюю жару минимум на три дня подряд, сообщает Politeka.

По информации sinoptik.ua не будет ни одного намека на дожди.

По данным синоптиков, с 8 по 10 июля погода в Харькове будет жаркой и сухой. Во вторник, 8 июля, температура днем ​​составит +34°C. Утром термометры будут показывать более +28°C, а с 12:00 до 18:00 жара будет держаться на уровне +33...+34°C.

Весь день небо будет ясным, а вероятность осадков - почти нулевая. Ветер слабый — до 3,6 м/с, влажность воздуха будет постепенно снижаться до 27% во второй половине дня.

Среда, 9 июля, станет еще более жаркой: максимальная температура поднимется до +36°C, а день пройдет под безоблачным небом. Давление будет держаться на уровне 744-745 мм рт. ст., ветер — до 4,8 м/с, влажность — всего 20% в обеденные часы. Согласно народным приметам, такая жара может продержаться еще до сорока дней. Наши предки приметили, что если наши предки заметили, если наши предки заметили, то будет жарко.

В четверг, 10 июля, синоптики прогнозируют самый жаркий день недели: до +37°C днем, с вечерним понижением до +32°C. Атмосферное давление несколько снизится до 743 мм, но осадков не предполагается. Если в этот день нет дождя, хорошая погода будет держаться еще семь недель.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни сулит длительную, устойчивую жару без дождей. Метеорологи советуют ограничить физическую активность в дневные часы, следить за водным балансом и избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 12:00 до 16:00.

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